Партия Зеленского предложит по несколько кандидатов на должности в правительстве

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Партия "Слуга народа" сможет предложить по несколько кандидатур на должности в новое правительство Украины, в том числе и на пост премьер-министра. Об этом заявил в понедельник глава партии Дмитрий Разумков.

"У нас есть на каждую позицию свои представители, это правда. Чаще всего есть по несколько представителей на ту или иную позицию, как в исполнительной власти, в кабинет министров, на должность премьер-министра, руководства комитетов", - сказал он в эфире украинского телеканала ICTV.

Разумков подчеркнул, что "принципиальным являются не персоналии, а качество того или иного человека". Глава партии высказал сомнения, что бывшие депутаты появятся в новом правительстве Украины.

Разумков подтвердил предварительную информацию о том, что депутаты от "Слуги народа" в новом составе Верховной рады могут самостоятельно сформировать большинство. При этом он добавил, что даже при такой ситуации партия готова сотрудничать с другими политическими силами, в том числе в формате коалиции.

Лидер пропрезидентской партии выразил надежду, что инициативы большинства будут поддерживаться другими депутатами Рады, в этой связи он назвал партию "Голос" Святослава Вакарчука и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Разумков добавил, что в числе первых законов, которые необходимо принять, будут рассмотрены проекты о снятии депутатской неприкосновенности, о механизме отзыва депутатов, о санкциях для депутатов за неперсональное голосование.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. В настоящее время ЦИК Украины обработал более 80% протоколов. "Слуга народа" лидирует с 42,85% голосов, результат "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 12,97%. Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" занимает третье место с 8,33%. У "Батькивщины" - 8,10% голосов, у "Голоса" - 6,07%.