В Индии отрицают, что Моди просил Трампа о посредничестве в кашмирском вопросе

ТАСС, 22 июля. Индийский премьер-министр Нарендра Моди не просил американского лидера Дональда Трампа о том, чтобы США сыграли роль посредника между Индией и Пакистаном в кашмирском вопросе. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

Ранее Трамп во время встречи в Белом доме с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом утверждал, что разговаривал с главой индийского правительства две недели назад и обсуждал с ним этот вопрос. По словам Трампа, Моди спросил его, хочет ли он "выступить в роли посредника или арбитра" в споре между Индией и Пакистаном по Кашмиру. Президент заявил, что "готов это сделать".

"Мы видели, как президент Трамп сказал представителям СМИ о том, что он готов выступить посредником в кашмирском вопросе, если Индия и Пакистан попросят об этом", - сообщил Кумар на своей странице в Twitter. "Премьер-министр [Индии] не обращался к президенту США с такой просьбой", - добавил он.

По словам Кумара, Нью-Дели выступает за то, чтобы проблема Кашмира решалась только в ходе двусторонних переговоров между Индией и Пакистаном.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны.

Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.