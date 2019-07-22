Болтон обвинил власти Венесуэлы в "провокационных действиях" в отношении самолета ВМС США

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в понедельник обвинил власти Венесуэлы в "провокационных действиях" в отношении самолета ВМС США.

"США осуждают провокационные действия незаконного венесуэльского режима в отношении самолета ВМС США, выполнявшего обычную миссию. Эти опасные и непрофессиональные действия являются еще одним примером преднамеренного нарушения диктатором Николасом Мадуро (президент Венесуэлы - прим. ТАСС) международных норм и законов", - написал Болтон в своем Twitter.

В минувшую субботу Министерство обороны Венесуэлы заявило, что самолет ВВС США, предназначенный для ведения воздушной разведки, нарушил воздушное пространство Боливарианской Республики. На его перехват были направлены самолеты южноамериканской страны. Как сообщили в ведомстве, вскоре после этого американский самолет "сменил курс и покинул регион". В свою очередь, представители Южного командования Вооруженных сил США заявили, что самолет, о котором идет речь, выполнял задание в "международном воздушном пространстве над Карибским морем".

В понедельник министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес заявил, что американский самолет-разведчик вторгся в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения второй раз за три дня. По словам Родригеса, с начала года американские военные самолеты вторгались в воздушное пространство южноамериканской республики и зоны ответственности венесуэльских авиадиспетчеров 78 раз. Как считают власти Боливарианской Республики, в задачи этих воздушных судов входил сбор информации.