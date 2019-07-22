Трамп обвинил предыдущие власти Пакистана в подрыве интересов США в регионе

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике действия предыдущих властей Пакистана, обвинив их в подрыве американских интересов в Южной Азии.

Выступая в понедельник перед журналистами на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Белом доме, американский лидер выразил мнение, что прежние власти в Исламабаде действовали в ущерб интересам Вашингтона. "Пакистан для нас ничего не делал. Они (пакистанские власти - прим. ТАСС) в действительности занимались подрывной деятельностью. Они действовали против нас. Не думаю, что Пакистан уважал Соединенные Штаты и их президентов. Считаю, что Пакистан способен проделать огромную работу применительно к Афганистану", - сказал руководитель американской администрации.

Он не стал уточнять, готовы ли будут США возобновить оказание Пакистану крупной финансовой помощи по линии Пентагона, которое было приостановлено пару лет назад. Вашингтон сделал этот шаг, решив, что Исламабад предпринимает недостаточно активные усилия для борьбы с экстремизмом и терроризмом в регионе. Трамп предположил, что перспективы размораживания этой помощи, а также улучшения американо-пакистанских отношений, которое Вашингтон обусловил активизацией сотрудничества со стороны Хана, прояснятся в самое ближайшее время. "Я скоро [это] узнаю. Много времени на это не потребуется", - подчеркнул президент. Он также утверждал, что "хотел бы посетить Пакистан". Однако премьер еще не передавал приглашение, добавил Трамп.

Хан в свою очередь пообещал, что слова и дела нынешнего правительства Пакистана в отношениях с США расходиться не будут. В связи с этим премьер заявил, что Пакистан "отчаянно хочет мира" в Афганистане. "Пакистану необходима стабильность", на него "непосредственным образом влияет" ситуация в Афганистане, констатировал Хан.

Кроме того, Трамп заверил, не вдаваясь в детали, что на переговорах США с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) за последние пару недель был достигнут "большой прогресс". "Пакистан помог нам с обеспечением этого прогресса", - признал президент.

Наконец, он высказался против того, чтобы Соединенные Штаты занимались экономическим восстановлением Афганистана. Американцы в Афганистане, по выражению Трампа, "строят бензозаправки, восстанавливают школы". "Нам не следует заниматься этим. Этим должны заниматься они (то есть афганцы - прим. ТАСС)", - убежден хозяин Белого дома.