Британские консерваторы определят нового лидера партии, который станет премьер-министром

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Победитель избирательной гонки за пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии будет объявлен во вторник в лондонском Конференц-центре имени Елизаветы II.

Борьбу за эту должность на протяжении последнего месяца вели известный евроскептик Борис Джонсон и глава британского МИД Джереми Хант. Еще 11 претендентов выбыли из гонки на более ранних этапах. Таким образом, один из двух кандидатов на правах лидера тори уже в ближайшую среду возглавит правительство, став преемником Терезы Мэй и 77-м премьер-министром Соединенного Королевства.

Безоговорочным фаворитом лидерской гонки является Джонсон, который в кабинете Мэй возглавлял Форин-оффис (2016-2018 годы), а еще раньше был мэром Лондона (2008-2016 годы). Его лидерские позиции в преддверии объявления результатов голосования настолько незыблемы, что британские букмекеры, которые редко ошибаются в своих прогнозах, оценивают вероятность победы Ханта в 1%.

Взгляды кандидатов на Brexit

В ходе избирательной кампании, которая велась с середины июня, оба кандидата представили свое видение разрешения кризисной ситуации, связанной с выходом страны из Евросоюза. Джонсон был непреклонен в том, что Brexit должен состояться до 31 октября, спустя более чем три года после проведения референдума по вопросу целесообразности продолжения членства в ЕС. При этом он подчеркнул, что "развод" с Брюсселем без соглашения об условиях Brexit не является предпочтительным вариантом, однако отметил, что к такому развитию событий нужно готовиться.

Хант, когда представлял свою позицию по Brexit, заявлял, что "отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка". С одной стороны, он, как и Джонсон считает, что Великобритания может выйти из ЕС без сделки, а с другой - уверен в том, что Лондон в итоге сможет добиться пересмотра соглашения, которое было достигнуто между Брюсселем и правительством Мэй, но не получило одобрения британского парламента.

Если этого не произойдет, то глава Форин-оффиса не исключает варианта согласовать с ЕС новую отсрочку Brexit.

Оба консерватора согласны с тем, что первым делом необходимо исключить из потенциальной сделки упоминание о "бэкстопе" (режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) или заменить его другими гарантиями того, что на острове Ирландия не будет жесткой границы, которая отделит Северную Ирландию от остальных частей Соединенного Королевства. Однако никто из них не раскрыл подробности того, каким образом будет решена эта проблема.

Почему потребовались выборы?

24 мая Мэй объявила об отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового лидера тори - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Предшествовали этому три безуспешные попытки премьера заручиться поддержкой Палаты общин в отношении ее сделки по Brexit. На фоне раскола среди депутатов-консерваторов первая из них обернулась для Мэй крупнейшим поражением - в январе этого года парламентарии отвергли соглашение рекордным за всю историю большинством в 230 голосов. Лидеру удалось убедить некоторых своих однопартийцев в необходимости поддержать достигнутую сделку, однако этого оказалось недостаточно - в марте депутаты отвергли ее дважды.

В результате действий парламента был сорван изначально запланированный на 29 марта 2019 года выход Великобритании из ЕС, после чего Брюссель согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября текущего года.

Отчаявшаяся Мэй инициировала переговоры с главным политическим оппонентом консерваторов - Лейбористской партией, чем вызвала еще больший шквал критики. Вполне ожидаемо продолжавшиеся полтора месяца межпартийные консультации провалились, а лидер лейбористов Джереми Корбин 17 мая подтвердил, что его партия будет голосовать против законопроекта к соглашению об условиях Brexit, ратификация которого позволила бы закрепить на законодательном уровне план британского премьера по реализации прекращения членства страны в ЕС.

Оказавшись в тупике, Мэй под давлением некоторых членов кабинета министров и Комитета 1922, который объединяет рядовых парламентариев-тори, объявила о решении уйти в отставку с поста лидера тори из-за невозможности провести через парламент соглашение об условиях Brexit. Премьер признала, что заявленная ею в начале премьерства миссия по осуществлению Brexit так и не была реализована, а потому вся тяжесть по дальнейшему выполнению этой задачи должна лечь на плечи нового главы партии и правительства.