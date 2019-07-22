Трамп жестко раскритиковал власти Пуэрто-Рико на фоне протестов в стране

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп раскритиковал в понедельник власти ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико, заявив, что губернатор Рикардо Росселло является ужасным руководителем, а мэр столицы Сан-Хуана Кармен Круз "еще хуже". При этом американский лидер похвалил самого себя, подчеркнув, что проделал там великолепную работу.

"Он ужасный губернатор", - сказал Трамп, комментируя многотысячные демонстрации протеста с требованием отставки Росселло, которые проходят целую неделю в столице Пуэрто-Рико. "Я думаю, что мэр Сан-Хуана еще хуже. Она отвратительна", - продолжил президент. Трансляцию вел телеканал C-Span.

"Мэр Сан-Хуана в Пуэрто-Рико - это просто жуть. Она некомпетентна, абсолютно некомпетентна. В то же время и губернатор плох", - подчеркнул Трамп. "Я думаю, что правительство США должно насторожиться", - добавил он во время встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Белом доме.

Собственные заслуги

При этом Трамп напомнил про свои собственные достижения. "Я - лучшее, что когда-либо случалось с Пуэрто-Рико, потому что мы проделали великолепную работу в Пуэрто-Рико. Мои заслуги не любят упоминать, но мы проделали великолепную работу. У меня множество друзей из Пуэрто-Рико. Я прекрасно понимаю Пуэрто-Рико", - заявил американский лидер.

"Я владею шоу и конкурсом "Мисс Вселенная", и мы дважды проводили его в Пуэрто-Рико. И вот что я скажу вам, оно имело огромный успех. Говорили, что буквально 100 процентов жителей острова смотрели его. Они любят эти конкурсы. Я - лучшее, что случалось с Пуэрто-Рико", - утверждал Трамп.

"Конгресс выделил им $92 млрд. Пакистану хотелось бы получить часть этой суммы, не правда ли? Не $1,3 млрд, которые получал Пакистан, а $92 млрд, а в итоге деньги растратили, выкинули на ветер и украли. Сенаторы недовольны этим, Конгресс недоволен, потому что у власти в Пуэрто-Рико находятся ужасно некомпетентные люди", - подытожил президент.

Ситуация в Пуэрто-Рико

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло в воскресенье объявил, что не будет переизбираться на этот пост в следующем году и слагает с себя обязанности председателя Новой прогрессивной партии, однако отказался уходить в отставку. Заявление стало итогом многотысячных демонстраций протеста, вызванных скандалом с публикацией конфиденциальной переписки губернатора и членов его администрации в мессенджере Telegram.

Эпицентром манифестаций стали подступы к столичной резиденции губернатора, вокруг которой установлены заграждения и оцепление. Мэр Сан-Хуана Кармен Круз также присоединилась к протестующим и потребовала отставки Росселло, пригрозив в противном случае импичментом. Она также выдвинула свою кандидатуру на выборах губернатора 2020 года.

Ситуация усугубляется тем, что в Пуэрто-Рико уже около двух лет продолжаются восстановительные работы после разрушительного удара стихии. Ураган "Мария" обрушился на страну в сентябре 2017 года, принеся на остров сильные ветры и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям. В стране после стихийного бедствия возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего.

Конфликт властей с Трампом

В конце августа 2018 года власти Пуэрто-Рико повысили официальные оценки числа жертв последствий урагана до 2975 человек. При этом Трамп не согласился с такими цифрами и написал на своей странице в сети Twitter, что за распространением якобы недостоверных данных о числе погибших стоят демократы, которые пытались очернить его в то время, как "он успешно привлекал миллиарды долларов на помощь в восстановлении Пуэрто-Рико".

Росселло в ответ опубликовал в Facebook видеообращение на испанском языке, в котором заявил, что жертвы ураганов и жители страны в целом "не заслуживают того, чтобы их боль ставилась под сомнение". В свою очередь, мэр Сан-Хуана Кармен Круз тоже раскритиковала президента в Twitter, назвав его "помешанным, параноиком и оторванным от реальности".