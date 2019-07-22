Панама присоединилась к Международной контактной группе по Венесуэле

ТАСС, 23 июля. Панама, являющаяся членом Группы Лимы, приняла решение присоединиться к Международной контактной группе (МКГ) по Венесуэле. Об этом в понедельник сообщило агентство EFE.

"Члены Международной контактной группы по Венесуэле рады сообщить, что приняли просьбу Панамы о присоединении к МКГ", - говорится в заявлении организации, текст которого приводит агентство.

Представители группы отмечают, что решение Панамы "является ярким свидетельством роста международного консенсуса в отношении необходимости достижения мирного решения в Венесуэле".

МКГ была создана в начале этого года по инициативе ЕС. В ее работе приняли участие представители Евросоюза и восьми стран сообщества: Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Франции и Швеции, а также четырех стран Латинской Америки: Боливии, Коста-Рики, Уругвая и Эквадора. 7 февраля в Монтевидео прошло первое министерское заседание группы.