Госдепартамент: Соединенные Штаты возобновят переговоры с талибами в Дохе

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновит переговоры в Дохе по афганскому урегулированию с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

"Спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад отправится в Афганистан и Катар с 22 июля по 1 августа в рамках общих усилий по налаживанию мирного процесса, который положил бы конец конфликту в Афганистане", - сообщается в документе. "В Дохе он возобновит переговоры с "Талибаном", - отмечает пресс-служба.

"В Кабуле спецпредставитель Халилзад проведет тесные консультации с правительством Афганистана относительно следующих шагов в процессе мирного урегулирования, в том числе на тему выбора команды переговорщиков, которая будет представлять страну и сможет участвовать во внутриафганских консультациях. Спецпредставитель Халилзад также встретится с представителями гражданского общества, в том числе сторонниками мирного урегулирования и группами, занимающимися защитой прав женщин, чтобы поощрить более широкое участие в мирном процессе", - говорится в сообщении.

"В Дохе он возобновит переговоры с "Талибаном", - отмечает пресс-служба.

7-8 июля в Дохе прошла третья межафганская конференция. В ней приняли участие делегация катарского политического офиса движения "Талибан" и афганские политики. Представители правительства Афганистана присутствовали на встрече как частные лица. По окончании конференции ее участники приняли совместное заявление, в котором договорились об освобождении пленных, "находящихся в преклонном возрасте, раненых, больных", а также обеспечении безопасности гражданских объектов. Ранее представитель талибов Забихулла Муджахид в интервью Анатолийскому агентству сообщил, что переговоры в Дохе возобновятся после дополнительных консультаций.