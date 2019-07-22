CNN: более 200 тысяч человек принимают участие в протестах в Пуэрто-Рико

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Свыше 200 тысяч человек участвуют в манифестациях в городе Сан-Хуан, который является административным центром ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на официального представителя полиции города Алекса Валенсию.

По данным стражей порядка, в ходе продолжающихся более недели демонстраций с требованиями отставки губернатора Пуэрто-Рико жертв не было. В Twitter полиции в понедельник сообщили, что 18 участников манифестаций в понедельник почувствовали себя плохо или потеряли сознание, им была оказана медицинская помощь. Агентство Associated Press отмечает, что протесты в островном государстве, вероятно, являются наиболее масштабными за последние 20 лет.

Массовые протесты в Пуэрто-Рико начались после публикации электронной переписки, которую вел со своими помощниками губернатор островного государства Рикардо Росселло. Он пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым он фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к женщине-политику в Нью-Йорке и к поп-певцу Рики Мартину. Кроме того, ранее в этом месяце министр образования Пуэрто-Рико и еще пять человек были арестованы по обвинению в коррупции, в том числе в предоставлении государственных средств подрядным организациям, которые не были достаточно квалифицированы для выполнения заказов, но имели связи с администрацией губернатора.

Росселло ранее заявлял, что не намерен уходить в отставку.

Ситуация усугубляется тем, что в Пуэрто-Рико уже около двух лет продолжаются восстановительные работы после ураганов. В стране после стихийных бедствий возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего.