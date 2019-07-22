Вакарчук: на Украине необходим закон, регламентирующий отношения с Россией

ТАСС, 23 июля. Лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах. Об этом он заявил в понедельник агентству "Укринформ".

Украина, сказал Вакарчук, "очень страдает" от политики двойных стандартов. Он отметил, что государство зачастую не хочет возлагать на себя ответственность за "многие вещи", и поэтому вопрос "моральной ответственности людей" остается открытым.

Лидер партии "Голос" привел в качестве примера ситуацию, что одни люди принципиально не ездят в "страну-агрессор" на гастроли, а другие, напротив, активно гастролируют в РФ.

Поэтому, считает Вакарчук, "было бы хорошо", чтобы государством был принят "четкий закон", в котором было бы "четко очерчено", "что можно, а что - нет". Как отметил Вакарчук, тогда данный вопрос "был бы снят" в силу того, что он (этот вопрос) "всегда будет разделять общество" в случае, если это "не ограничено законом".

Агентство напоминает, что 1 марта 2018 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "Об особенностях ведения гастрольно-концертной деятельности лицами, которые принимают участие в зрелищных мероприятиях на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории Украины".

В то же время законопроект предусматривал введение гастрольного сбора для организаторов гастрольных мероприятий с участием лиц, внесенных в Реестр. Поступления от этого сбора должны направлять на нужды Вооруженных сил Украины. Его ставка может составлять 20% объекта налогообложения. Законопроект не был рассмотрен даже в первом чтении, отмечает "Укринформ".

На Украине 21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную раду. В настоящее время ЦИК Украины обработал более 80% протоколов. Партия Вакарчука "Голос" набирает 6,07%. "Слуга народа" лидирует с 42,85% голосов, результат "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 12,97%. Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" занимает третье место с 8,33%. У "Батькивщины" - 8,10% голосов.