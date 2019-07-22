США и Пакистан заявили о намерении восстановить прочные военные связи

ТАСС, 23 июля. Соединенные Штаты и Пакистан намерены расширить торговые связи и возродить прочное военное сотрудничество между двумя странами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, распространенном в понедельник вечером по окончании переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Лидеры двух государств, отмечается в документе, выразили надежду, что "возродят все аспекты двусторонних отношений между своими странами, включая расширение торговых сделок и прочные связи между вооруженными силами". В ходе встречи Трамп и Хан обсудили "угрозу, которую представляет терроризм для региональной стабильности, и пути, как Пакистан может поддержать мирное урегулирование конфликта в Афганистане".

Президент США, как указала пресс-служба Белого дома, позитивно оценил "шаги, предпринятые Пакистаном для содействия мирным усилиям в Афганистане", и отметил "заявленное пакистанским премьером обязательство принять меры против боевиков и террористов".

Ранее на совместной пресс-конференции Трамп подверг резкой критике действия предыдущих властей Пакистана, обвинив их в подрыве американских интересов в Южной Азии. Президент США не стал уточнять, готов ли будет Вашингтон возобновить оказание Пакистану крупной финансовой помощи по линии Пентагона, которое было приостановлено пару лет назад. США пошли на этот шаг, решив, что Исламабад предпринимает недостаточно активные усилия для борьбы с экстремизмом и терроризмом в регионе.