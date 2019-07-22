Оппозиция сообщила о доставке 900 тонн гуманитарной помощи в Венесуэлу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 июля. /ТАСС/. Девятьсот тонн международных гуманитарных грузов доставлено в Венесуэлу и распределено среди нуждающихся в разных штатах страны. Об этом в понедельник заявил Лестер Толедо - координатор по вопросам международной гуманитарной помощи в аппарате лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

"Почти 30 контейнеров [гуманитарной помощи] распределили в разных штатах страны. В основном это продовольствие и медикаменты", - сказал политик, выступление которого транслировалось в Twitter. По его мнению, этого объема груза недостаточно для удовлетворения потребностей населения в гуманитарной помощи. "Эти 900 тонн распределили среди 800 тысяч граждан, в то время как порядка 30 млн человек продолжают страдать", - отметил он.

Как считает Толедо, преодоление сложившегося в стране гуманитарного кризиса и доставка гуманитарной помощи в больших объемах невозможны без полного контроля над таможенной инфраструктурой. Основным пунктом сбора гуманитарной помощи для Венесуэлы, по его словам, стал американский Майами, откуда в Боливарианскую Республику отправляется продовольствие.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В этом году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал происшедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.