МИД Ирана: Борис Джонсон должен понять, что Тегеран не желает конфронтации с Лондоном

ТАСС, 23 июля. Фаворит избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон должен понять, что Иран не хочет конфронтации с Лондоном. Об этом, как сообщил телеканал Al Arabiya, заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран не желает конфронтации с Великобританией, в том числе и по проблеме танкеров", - сказал Зариф, который в настоящее время находится с визитом в Никарагуа.

"Очень важно, - заметил глава МИД Ирана в беседе с журналистами, - чтобы Борис Джонсон осознал, что Тегеран вовсе не стремится к противостоянию, а хочет возродить нормальные отношения (между двумя странами), основанные на взаимном уважении".

В начале прошлой недели Борис Джонсон исключил вариант, при котором он поддержал бы военную операцию США против Ирана. "Если бы вы спросили меня, поддержу ли я военные действия против Ирана, если стану премьер-министром, то ответ - нет", - сказал он, отметив, что не верит в то, что война с Ираном "представляет собой разумный вариант" для Запада. Джонсон добавил, что, по его убеждению, дипломатия должна быть лучшим средством для продвижения вперед.