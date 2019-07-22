{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Ирана: Борис Джонсон должен понять, что Тегеран не желает конфронтации с Лондоном

Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран хочет возродить нормальные отношения с Великобританией

ТАСС, 23 июля. Фаворит избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон должен понять, что Иран не хочет конфронтации с Лондоном. Об этом, как сообщил телеканал Al Arabiya, заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран не желает конфронтации с Великобританией, в том числе и по проблеме танкеров", - сказал Зариф, который в настоящее время находится с визитом в Никарагуа.

"Очень важно, - заметил глава МИД Ирана в беседе с журналистами, - чтобы Борис Джонсон осознал, что Тегеран вовсе не стремится к противостоянию, а хочет возродить нормальные отношения (между двумя странами), основанные на взаимном уважении".

В начале прошлой недели Борис Джонсон исключил вариант, при котором он поддержал бы военную операцию США против Ирана. "Если бы вы спросили меня, поддержу ли я военные действия против Ирана, если стану премьер-министром, то ответ - нет", - сказал он, отметив, что не верит в то, что война с Ираном "представляет собой разумный вариант" для Запада. Джонсон добавил, что, по его убеждению, дипломатия должна быть лучшим средством для продвижения вперед.

Теги
СШАИранВеликобританияЗариф, Мохаммад ДжавадДжонсон, Борис
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР
По данным СМИ, она будет использоваться для выполнения тактических задач в Японском море
Читать полностью