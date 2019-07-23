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Парламентские выборы на Украине - 2019

Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду с 43,1% после обработки более 90% протоколов

На втором месте "Оппозиционная платформа" с 12,94% голосов, у "Батькивщины" и "Европейской солидарности" - по 8,18%
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© Анна Марченко/ТАСС

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду после обработки более 90% протоколов набирает 43,10% поддержки избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины.

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В парламент проходят еще четыре партии. "Оппозиционная платформа - За жизнь" получает 12,94% голосов, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко и "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко - по 8,18%, "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 5,92%.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Явка избирателей составила 49,84%. Она стала самой низкой за всю историю парламентских выборов на Украине. Из 29 млн граждан, внесенных в списки для голосования, на участки не пришли более 14,7 млн человек.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичТимошенко, Юлия ВладимировнаЗеленский, Владимир АлександровичПарламентские выборы на Украине - 2019
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