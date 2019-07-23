CNN: Минюст США попросил Мюллера не выходить за рамки доклада, давая показания в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции США в понедельник попросило экс-спецпрокурора Роберта Мюллера во время его предстоящего выступления в Конгрессе на этой неделе "не выходить за рамки" доклада, опубликованного по итогам проведенного им расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США 2016 года.

О чем говорится в расследовании Мюллера. Максимально короткий пересказ (всего 250 слов)

"Любые показания должны быть в рамках вашего обнародованного доклада, потому что вопросы, [входившие] в рамки вашего расследования, охватываются привилегиями исполнительной власти", - говорится в адресованном Мюллеру письме помощника заместителя генпрокурора Брэдли Вайншаймера. Текст письма опубликовала телекомпания CNN.

24 июля Мюллер, как ожидается, выступит на слушаниях в спецкомитете по разведке и в юридическом комитете нижней палаты Конгресса США.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно называл проходившее расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой и ее влиянии на результаты выборов. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.