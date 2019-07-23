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Власти США надеются возобновить консультации с КНДР через две недели

Майкл Помпео напомнил об обещании Ким Чен Ына по денуклеаризации

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Вашингтон рассчитывает, что консультации на рабочем уровне между США и КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова буду возобновлены примерно через две недели. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью американскому радиоведущему Баку Секстону, стенограмму распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.

"Мы надеемся, что дискуссии на рабочем уровне начнутся через пару недель. Северокорейцы должны выполнить обещание, которое дал председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын]. Он обещал осуществить денуклеаризацию своей страны", - сказал Помпео.

Президент США Дональд Трамп 30 июня посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с лидером КНДР. Трамп во время разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР. Трамп после встречи с Ким Чен Ыном заявил, что стороны достигли договоренности о возобновлении консультаций рабочего уровня о денуклеаризации в течение двух или трех недель.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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