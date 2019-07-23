Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы обвинил США в атаке на энергосистему страны

КАРАКАС, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Дьосдадо Кабельо в понедельник обвинил власти США в атаке на энергосистему Боливарианской Республики, в результате которой практически вся страна осталась без электричества. Соответствующее заявление он сделал в эфире государственного телевидения.

"Эта новая атака на Национальную энергетическую систему, совершенная теми же, кем и всегда. Соединенные Штаты не только блокируют поставку лекарств и продуктов питания, но и возможность приобретения запасных частей для повышения устойчивости электрической системы", - сказал политик.

Кабельо также отметил, что венесуэльские власти "проводят работу по информированию населения, чтобы оно сохраняло спокойствие".

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером в понедельник в ряде районов Каракаса и во всех 23 штатах Венесуэлы. Три из пяти линий столичного метрополитена приостановили свою работу.

В марте в Боливарианской Республике произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света оставались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.