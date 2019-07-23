Власти Венесуэлы усилили меры безопасности в стране из-за массового отключения света

КАРАКАС, 23 июля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы привлекли дополнительные силы для обеспечения порядка в стране из-за крупного сбоя в системе энергоснабжения. Об этом говорится в заявлении правительства, которое опубликовал в понедельник в своем Twitter президент страны Николас Мадуро.

"Мы сообщаем, что также распорядились развернуть подразделения компетентных органов безопасности для обеспечения мира и спокойствия", - говорится в заявлении.

Кроме того, власти республики приняли дополнительные меры для предотвращения перебоев в водоснабжении и работе транспорта и медицинских учреждений.

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером в понедельник в ряде районов Каракаса и во всех 23 штатах Венесуэлы. Как сообщил министр электроэнергетики Боливарианской Республики Фредди Брито, власти начали переподключение системы подачи электроэнергии для восстановления энергоснабжения.

В марте в Боливарианской Республике произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света остались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.