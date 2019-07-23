{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Венесуэлы усилили меры безопасности в стране из-за массового отключения света

Власти республики также приняли дополнительные меры для предотвращения перебоев в водоснабжении и работе транспорта и медучреждений

КАРАКАС, 23 июля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы привлекли дополнительные силы для обеспечения порядка в стране из-за крупного сбоя в системе энергоснабжения. Об этом говорится в заявлении правительства, которое опубликовал в понедельник в своем Twitter президент страны Николас Мадуро.

"Мы сообщаем, что также распорядились развернуть подразделения компетентных органов безопасности для обеспечения мира и спокойствия", - говорится в заявлении.

Кроме того, власти республики приняли дополнительные меры для предотвращения перебоев в водоснабжении и работе транспорта и медицинских учреждений.

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером в понедельник в ряде районов Каракаса и во всех 23 штатах Венесуэлы. Как сообщил министр электроэнергетики Боливарианской Республики Фредди Брито, власти начали переподключение системы подачи электроэнергии для восстановления энергоснабжения.

В марте в Боливарианской Республике произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света остались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.

Теги
СШАВенесуэла
Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы обвинил США в атаке на энергосистему страны
Власти Боливарианской Республики проводят работу по информированию населения, чтобы оно сохраняло спокойствие, отметил Дьосдадо Кабельо
Читать полностью