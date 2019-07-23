СМИ: военные самолеты РФ нарушили воздушное пространство Южной Кореи

ТАСС, 23 июля. Бомбардировщики ВКС РФ дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. С таким утверждением выступило во вторник агентство Yonhap , ссылающееся на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

Агентство отмечает, что в ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС, которые произвели предупредительные выстрелы.

Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова и являющихся предметом спора между Сеулом и Токио.

В середине июня Южная Корея также поднимала военную авиацию для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые вошли в южнокорейскую опознавательную зону ПВО.