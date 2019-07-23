Погранслужбы Киргизии и Таджикистана переведены на усиленный режим из-за перестрелки

БИШКЕК, 23 июля. /ТАСС/. Подразделения пограничников Киргизии и Таджикистана переведены на усиленный режим несения службы из-за произошедшего на границе двух государств конфликта между местными жителями. Об этом сообщила во вторник киргизская Государственная пограничная служба (ГПС).

"Пограничные подразделения на данном участке государственной границы переведены на усиленный вариант несения службы. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная", - говорится в сообщении.

По данным ГПС, перестрелка между жителями двух государств "прекратилась", движение по трассе Исфара (Таджикистан) - Ворух (таджикский анклав в Киргизии) "приостановлено". "Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана, а также представители правоохранительных органов и местных органов власти сторон проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации", - отмечает ведомство.

На место ЧП направлен глава ГПС Киргизии Уларбек Шаршеев. По сведениям киргизской стороны, во время конфликта, который произошел вечером 22 июля, пострадали пять человек. Инцидент, в ходе которого стороны применили охотничье оружие, возник из-за того, что одна из сторон начала устанавливать флагшток на спорном участке границы

По информации властей Таджикистана, во время противостояния один человек погиб, 15 получили ранения и травмы.