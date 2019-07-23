СМИ: Пекин может ужесточить контроль над Гонконгом в случае разрастания протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 июля. /ТАСС/. Центральные власти КНР могут ужесточить контроль над Гонконгом в случае, если массовые протесты в этом специальном административном районе продолжат разрастаться и сопровождаться беспорядками. Об этом во вторник сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на мнения экспертов.

"Если протесты будут продолжаться, а правительство Гонконга исчерпает свои возможности и не сумеет справиться с кризисом, Пекин будет вынужден предпринять ряд мер", - считает профессор юридического факультета Бэйханского университета Тянь Фэйлун.

Крайним вариантом, по его словам, может стать введение здесь чрезвычайного положения с распространением законов КНР над этой автономной территорией. Такая возможность прописана в статье 18 Основного закона (гонконгская мини-конституция), пояснил эксперт.

Вице-президент Китайского института развития Го Ванда соглашается с тем, что Пекин может пойти на ужесточение контроля над Гонконгом, если протесты будут сопровождаться насилием. Как отметил профессор юриспруденции Уханьского университета Цинь Цяньхун, введение чрезвычайного положения станет самой крайней мерой, пока для этого нет предпосылок. "До сих пор протесты носили в целом мирный характер, нет признаков того, что правительство и полиция Гонконга потеряли контроль над ситуацией", - полагает он.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и поставит под угрозу демократические свободы в этой автономной территории с особым статусом.

Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов. В минувшее воскресенье демонстранты забросали здание канцелярии центральных властей КНР в Гонконге яйцами и осквернили герб страны, испачкав его черной краской. В тот же день произошла массовая драка на станции метро Юэн Лун с избиением продемократических активистов их противниками, 45 человек пострадали.