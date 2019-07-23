В Киргизии возбудили уголовное дело по факту беспорядков на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 23 июля. /ТАСС/. МВД Киргизии возбудило уголовное дело по факту беспорядков, произошедших на границе республики с Таджикистаном. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"Вышеуказанный факт зарегистрирован в УВД Баткенского района, проводятся необходимые следственные мероприятия", - говорится в сообщении. По данным МВД, в общей сложности с киргизской стороны ранения и травмы получили 14 человек, в том числе сотрудники милиции и пограничник.

Как напомнило ведомство, сразу после начала столкновений личный состав УВД Баткенской области был поднят по тревоге. "В настоящее время среди населения проводится усиленная разъяснительная работа. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы относительно стабильная", - отмечает МВД.

Вечером 22 июля между жителями Киргизии и Таджикистана в районе киргизского села Аксай и таджикского анклава Ворух произошли столкновения. Причиной стало установление одной из сторон на спорной территории флагштока. Во время противостояния, которое продолжалось несколько часов, участники применяли охотничье оружие, камни и палки. По сведениям властей Таджикистана, в ходе конфликта один таджикский гражданин погиб, еще 15 пострадали.

На данный момент столкновения прекратились, подразделения пограничников двух государств переведены на усиленный режим несения службы. Автотрасса Исфара (Таджикистан) - Ворух остается перекрытой, объявила во вторник Государственная пограничная служба Киргизии. На месте ЧП находятся представители местных органов власти и правоохранительных органов двух государств, которые принимают меры по урегулированию конфликта.

Протяженность рубежа между двумя государствами составляет около 970 км. После развала Советского Союза вдоль нее образовалось примерно 70 спорных участков, которые периодически становились причиной возникновения конфликта между местными жителями и военнослужащими двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Три года назад Бишкек и Душанбе договорились об активизации демаркации и делимитации общего участка границы. На данный момент удалось договориться о линии прохождения рубежа на протяжении почти 600 км.