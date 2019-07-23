Сеул выразил протест в связи с нарушением воздушного пространства российским самолетом

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Администрация президента Республики Корея выразила протест российской стороне в связи с тем, что самолет ВКС РФ, по версии южнокорейской стороны, нарушил воздушное пространство страны. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap .

"Мы очень серьезно восприняли этот инцидент. Если он повторится, мы примем гораздо более серьезные меры", - сказал представитель президентской администрации Ко Мин Чжун. Отмечается, что протест был направлен секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву.

Ранее во вторник агентство Yonhap выступило с утверждением, что самолет ВКС РФ дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), являющихся предметом спора между Сеулом и Токио. Агентство отмечает, что в ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15, которые произвели предупредительные выстрелы.

По версии Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея, в опознавательную зону ПВО страны во вторник утром вторглись три военных самолета РФ и два - китайских ВВС. Один самолет РФ, как утверждается, при этом нарушил воздушное пространство республики дважды - около 09:00 и 09:30 по местному времени (03:00 и 03:30 мск соответственно). Отмечается, что это первый подобный случай нарушения воздушного пространства Республики Корея самолетами ВКС РФ.

Опознавательная зона ПВО Южной Кореи охватывает не только воздушное пространство страны, но и частично район, относящийся к международному воздушному пространству. Несмотря на это, южнокорейские военные требуют заранее предупреждать о намерении войти в опознавательную зону и целях полета. Обычно, если этого не происходит, они поднимают на перехват авиацию даже при отсутствии нарушения воздушного пространства Южной Кореи.

В Минобороны РФ регулярно подчеркивают, что самолеты ВКС совершают полеты в соответствии со всеми международными правилами.