Лидер "Слуги народа" против амнистии участникам конфликта в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался против предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе со стороны Донецкой и Луганской народных республик.

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может. Никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом", - сказал он в эфире телеканала ICTV. При этом Разумков выступил за соблюдение перемирия на востоке страны.

Согласно ключевому документу мирного урегулирования в Донбассе - комплексу мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года - Украина и республики Донбасса обязываются произвести обмен всеми удерживаемыми лицами (пункт 6). При этом Киев взял на себя обязательства провести "помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание" граждан в связи с конфликтом в регионе (пункт 5). Соответствующий документ ранее был принят Верховной радой, однако в законную силу не вступил.