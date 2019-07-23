Токио выразил протест Сеулу и Москве из-за инцидента с самолетами в Японском море

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест Сеулу и Москве из-за инцидента в районе спорных островов Такэсима (Токто) в Японском море, в ходе которого южнокорейские истребители были подняты на перехват самолета ВКС РФ. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

"Подобные действия над нашей территорией неприемлемы", - отмечает японское правительство. Протесты были переданы по дипломатическим каналам.

Острова Такэсима являются предметом спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот крошечный архипелаг исторически всегда входил в состав корейского государства.

Ранее КНШ вооруженных сил Республики Корея выступил с утверждением, что в опознавательную зону ПВО страны утром вторглись три военных самолета РФ и два - китайских ВВС. Один российский самолет, по версии южнокорейской стороны, дважды нарушил воздушное пространство республики - около 09:00 и 09:30 утра по местному времени (03:00 и 03:30 мск соответственно). Инцидент произошел районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), являющихся предметом спора между Сеулом и Токио. В ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15, которые произвели предупредительные выстрелы.

Опознавательная зона ПВО Южной Кореи охватывает не только воздушное пространство страны, но и частично район, относящийся к международному воздушному пространству. Несмотря на это, южнокорейские военные требуют заранее предупреждать о намерении войти в опознавательную зону и целях полета. Обычно, если этого не происходит, они поднимают на перехват авиацию даже при отсутствии нарушения воздушного пространства Южной Кореи.

В Минобороны РФ регулярно подчеркивают, что самолеты ВКС России совершают полеты в соответствии со всеми международными правилами. Во вторник в оборонном ведомстве заявили, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС "выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря" и не нарушали границы других государств.