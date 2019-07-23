СМИ: семь человек погибли при обстреле боевиками мирных кварталов Алеппо

ТАСС, 23 июля. По меньшей мере семь мирных жителей погибли и десятки получили ранения во время обстрела бандформированиями мирных кварталов города Алеппо на севере Сирии. Об этом сообщил агентству SANA во вторник источник в полицейском управлении города.

По его словам, боевики, удерживающие в своих руках предместье Рашидин на западной окраине города, вели огонь в ночные часы из минометов и стрелкового оружия. "Большинство жертв и пострадавших поступило из районов Эль-Хамдания и Эль-Джамилия, которым также нанесен значительный материальный урон", - указал источник.

Всем раненым оказана помощь в университетском госпитале и больнице "Ар-Рази". По сведениям врачей, несколько человек получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии.

Артиллерия сирийской армии в ответ на нарушения режима прекращения огня нанесла удары по позициям бандформирований и уничтожила несколько реактивных установок, из которых велся обстрел. Противник понес потери в живой силе и технике.

14 июля жертвами обстрела боевиков в Алеппо стали шесть мирных жителей и еще 8 получили ранения. 17 июня при обстреле погибли 11 человек и еще 15 сирийцам, получившим ранения, была оказана медицинская помощь.

По информации SANA, в Латакии террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России), базирующиеся на севере провинции, выпустили в понедельник минометный снаряд по территории университета "Тишрин". Пострадавших среди студентов и преподавателей нет. На южной окраине Дамаска был взорван заминированный автомобиль, погиб один человек.