Что известно об инциденте с самолетами РФ и Южной Кореи над Японским морем

Республика Корея обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства. В связи с этим Сеул выразил Москве официальный протест.
- 23 июля агентство Yonhap сообщило cо ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея, что самолет ВКС РФ дважды нарушил воздушное пространство страны в районе Японского моря. По версии КНШ, в опознавательную зону ПВО республики вторглись три военных самолета РФ и два — китайских ВВС. Как утверждается, один самолет РФ при этом нарушил воздушное пространство республики дважды — около 09:00 и 09:30 по местному времени. Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова. Острова являются предметом спора между Токио и Сеулом.
- В ответ южнокорейские ВВС подняли в воздух истребители, которые, как утверждают в КНШ, открыли предупредительный огонь. Сообщается, что они произвели около 360 выстрелов и выпустили 20 сигнальных ракет. Дистанция до российского самолета на тот момент составляла около 1 км.
- В связи с инцидентом администрация президента Республики Корея направила протест секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву. Представитель президентской администрации Ко Мин Чжун заявил, что Сеул серьезно воспринял этот инцидент и пригрозил в следующий раз принять более строгие меры. В свою очередь из-за случившегося правительство Японии выразило протест и Сеулу, и Москве. В Токио заявили, что также поднимали в воздух свои истребители.
- В Минобороны РФ заявили, что выполнявшие плановый полет два стратегических бомбардировщика Ту-95МС не нарушали границы других государств. При этом в военном ведомстве подтвердили, что южнокорейские истребители пересекали курс российских ракетоносцев, создавая угрозу их безопасности, и не выходили на связь. Действия южнокорейских пилотов российские военные назвали непрофессиональными. Также в ведомстве опровергли сообщения о предупредительной стрельбе южнокорейских F-16, отметив, что "если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать".
- В Минобороны РФ отметили, что южнокорейские истребители не в первый раз пытаются помешать российским самолетам. В Сеуле ссылаются на самопроизвольно установленную "зону опознавания ПВО", которая, как отмечают в российском военном ведомстве, не предусмотрена международными правилами, что "неоднократно доводилось до южнокорейской стороны". Несмотря на это, южнокорейские военные требуют заранее предупреждать о намерении войти в опознавательную зону и целях полета. Обычно, если этого не происходит, они поднимают на перехват авиацию даже при отсутствии нарушения воздушного пространства Южной Кореи.