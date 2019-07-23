В Токио заявили, что поднимали истребители в связи с инцидентом между Москвой и Сеулом

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Воздушные Силы самообороны Японии поднимали свои истребители в воздух в связи с инцидентом, который произошел между военными самолетами РФ и Южной Кореи в районе спорных островов Такэсима (Токто) в Японском море. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы отреагировали на эти действия, подняв в воздух истребители Сил самообороны", - сказал он. Суга добавил, что Токио, согласно своей позиции по этим территориям, "выразил протесты России и Южной Корее по дипломатическим каналам и потребовал предотвратить в будущем подобные действия".

Острова Такэсима являются предметом спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот небольшой архипелаг исторически всегда входил в состав корейского государства.

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея выступил с утверждением, что в опознавательную зону ПВО страны утром вторглись три военных самолета РФ - два стратегических бомбардировщика Ту-95МС и один дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, - а также два бомбардировщика китайских ВВС. Российский А-50, по версии южнокорейской стороны, при этом дважды нарушил воздушное пространство республики - около 09:00 и 09:30 утра по местному времени (03:00 и 03:30 мск соответственно). В ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15 и F-16, которые произвели предупредительные выстрелы.

Как сообщили в Минобороны РФ, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили во вторник плановый полет над нейтральными водами Японского моря, не допустив при этом нарушений границ других государств. В ведомстве отметили, что поднятые навстречу южнокорейские истребители F-16 совершили непрофессиональные маневры рядом с российскими самолетами, в частности пересекли их курс.