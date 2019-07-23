МИД Китая выразил протест США из-за санкций в отношении компаний - партнеров Ирана

ПЕКИН, 23 июля. /ТАСС/. Власти КНР выражают решительный протест США в связи с введением санкций в отношении китайских предприятий - закупщиков иранской нефти и предпримут все возможные меры для защиты их интересов. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы решительно против того, чтобы Соединенные Штаты применяли односторонние санкции. <…> Китай выражает по этому поводу решительный протест и осуждение, - отметила она на регулярном брифинге. - Мы против того, чтобы Вашингтон прибегал к мерам гегемонии, против того, чтобы он оказывал давление на китайские предприятия и частных лиц, руководствуясь собственным внутренним законодательством".

По словам дипломата, предприятия Китая поддерживают с Ираном регулярные контакты, не противоречащие международному праву, в связи с этим США, вводя в отношении них санкции, нарушают общепринятые в мире юридические нормы. "Мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты перестали совершать ошибочные действия <…> Китайская сторона предпримет все возможные усилия, чтобы защитить законные интересы своих национальных компаний", - подытожила Хуа Чуньин.

Как объявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео, Белый дом ввел санкции в отношении китайской государственной компании Zhuhai Zhenrong и ее руководителя за покупку нефти у Ирана.