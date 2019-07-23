СМИ: СБУ подозревает все кинопрокатные компании Украины в работе на российские спецслужбы

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело по обвинению всех кинопрокатных компаний страны в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщило во вторник агентство "Украинские новости", которое ссылается на решение суда, не указывая при этом его название.

"Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по подозрению всех кинопрокатных компаний в перечислении средств российским спецслужбам и саботаже украинских фильмов", - цитирует агентство материалы судебной инстанции.

Как сообщило СМИ, уголовное дело открыто на основании обращения депутата Верховной рады, по данным которого украинский рынок кинопроката поделен между компаниям В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine, Multi Media Distribution, которые ежегодно получают в виде кассовых сборов на Украине около $100 млн. Эти компании, утверждает агентство, появились на украинском рынке как дочерние предприятия компаний РФ, имеют плодотворные финансово-хозяйственные отношения с российскими компаниями, их конечными владельцами выступают граждане РФ.

Как говорится в материалах дела, деятельность этих компаний на Украине "приводит к необходимости сокрытия своих сверхприбылей путем осуществления финансово-хозяйственных операций с субъектами хозяйствования, имеющими признаки фиктивности, а также сомнительных перечислений в адрес российских компаний за прокатные права". Более того, в уголовном деле говорится также, что спецслужбы РФ "в течение 2014-2016 годов фактически заставили владельцев компаний, работающих на рынке кинопроката Украины, направлять часть своих доходов на финансирование действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на Украине, посягательств на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации". В свою очередь владельцы этих компаний, якобы получив фактическую поддержку спецслужб РФ, "используются как агенты влияния на Украине, диктуя условия на рынке киноиндустрии и саботируя продвижение и показ украинских лент", отмечается в фабуле дела.

По данным агентства, в рамках расследования СБУ попросила суд предоставить доступ к банковским счетам кинодистрибьюторов Kinomania и Volga Ukrainа. "Суд данные ходатайства удовлетворил и дал доступ следователям к документам, содержащим банковскую тайну", - цитирует агентство материалы суда.

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