Китай потребовал от США прекратить поощрять экстремизм и насилие в Гонконге

ПЕКИН, 23 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны воздержаться от вмешательства во внутренние дела Гонконга и перестать делать заявления, которые поощряют экстремистские действия и насилие. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Гонконг - китайская территория, и мы не потерпим, чтобы какие-либо иностранные силы вмешивались в дела этого специального административного района, - отметила она на регулярном брифинге. - Мы требуем от США убрать свои грязные руки от Гонконга".

Хуа Чуньин подчеркнула, что заявления американской стороны о том, что "необходимо проявлять уважение к демократии и свободе слова в Гонконге", абсолютно неприменимы к происходящим там событиям. "Речь идет не о свободе слова, а об экстремизме и насилии - действиях, которые нарушают гонконгское законодательство", - заявила дипломат.

Несколько недель назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи материковому Китаю для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников и поставит под угрозу демократические свободы на этой автономной территории с особым статусом.

Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов. В минувшее воскресенье демонстранты забросали здание канцелярии центральных властей КНР в Гонконге яйцами и осквернили герб страны, испачкав его черной краской. В тот же день была отмечена массовая драка на станции метро с избиением продемократических активистов их противниками, 45 человек пострадали.