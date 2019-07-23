"Слуга народа" лидирует на выборах в Раду после обработки более 95% протоколов

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Президентская партия "Слуга народа" лидирует с существенным отрывом на внеочередных выборах в Верховную раду, набрав 43,13% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины по результатам обработки 95,01% протоколов.

В парламент проходят еще четыре партии. "Оппозиционная платформа - За жизнь" получает поддержку 13,06% голосов, "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко - 8,18%, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко - 8,12% и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 5,84%.