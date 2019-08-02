Что означает выход США из ДРСМД? Максимально короткое объяснение (200 слов)

• Вашингтон приостановил участие в ДРСМД 2 февраля, а со 2 августа США окончательно выйдут из договора. ДРСМД объявлял "вне закона" все ракеты дальностью от 500 до 5500 км, благодаря ему значительная часть ядерного потенциала США и СССР была уничтожена, закончилась гонка вооружений. Теперь она может начаться снова.

• Пентагон утверждает, что США не намерены размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе. Однако уже присутствующие в Румынии системы ПРО Aegis Ashore могут при необходимости заменить на ракеты средней дальности. Опасность таких ракет в том, что они достигают своих целей за считаные минуты, не оставляя противнику шансов подготовиться и отразить удар.

• Кроме того, США способны нарастить присутствие на европейском театре кораблей и подлодок с ядерным оружием, а также расширить количество ядерных вооружений воздушного базирования. В эту концепцию вписываются планы США по разработке малых и сверхмалых ядерных зарядов для применения в том числе в неядерных конфликтах.

• Договор соблюдали лишь США и РФ — две ядерные державы из девяти (если учитывать Израиль). Москва вслед за Вашингтоном приостановила участие, оставив за собой право зеркально действовать в вопросах наземных РСМД. Стороны уже давно обвиняли друг друга в нарушении соглашения. Трамп считает, что необходим новый договор, который включал бы Китай, но Пекин присоединяться к ДРСМД 2.0 не собирается.