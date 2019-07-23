Токио считает, что перехватить самолет РФ над Японским морем должны были его истребители

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно считает, что истребители страны должны были принять меры в отношении самолета ВКС РФ в районе спорных островов Такэсима (Токто). Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Токио, комментируя инцидент в небе над Японским морем. С точки зрения Таро Коно, российский самолет нарушил японское воздушное пространство, а не южнокорейское, как утверждают в Сеуле.

Что известно об инциденте с самолетами РФ и Южной Кореи над Японским морем

"Острова Такэсима - это наша территория. Япония должна принимать меры в отношении российского самолета, который вторгается в наше воздушное пространство. Это несовместимо с нашей позицией, что Южная Корея принимает шаги в этом направлении", - сказал он.

Ранее Япония заявила протест Москве и Сеулу в связи с этим инцидентом.

Острова Такэсима являются предметом спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот небольшой архипелаг исторически всегда входил в состав корейского государства.