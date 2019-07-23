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Обвинение РФ в нарушении воздушных границ Южной Кореи

Токио считает, что перехватить самолет РФ над Японским морем должны были его истребители

Министр иностранных дел Японии Таро Коно отметил, что российский самолет нарушил японское воздушное пространство

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно считает, что истребители страны должны были принять меры в отношении самолета ВКС РФ в районе спорных островов Такэсима (Токто). Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Токио, комментируя инцидент в небе над Японским морем. С точки зрения Таро Коно, российский самолет нарушил японское воздушное пространство, а не южнокорейское, как утверждают в Сеуле.

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"Острова Такэсима - это наша территория. Япония должна принимать меры в отношении российского самолета, который вторгается в наше воздушное пространство. Это несовместимо с нашей позицией, что Южная Корея принимает шаги в этом направлении", - сказал он.

Ранее Япония заявила протест Москве и Сеулу в связи с этим инцидентом.

Острова Такэсима являются предметом спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот небольшой архипелаг исторически всегда входил в состав корейского государства.

Теги
ЯпонияРоссияРеспублика КореяОбвинение РФ в нарушении воздушных границ Южной Кореи
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