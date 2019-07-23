Сеул отверг протест Токио в связи с полетами южнокорейской авиации над спорными островами

ТАСС, 23 июля. Южная Корея отвергла протест Токио в связи с полетами южнокорейских истребителей в небе над спорными островами Токто (Такэсима) в Японском море. Об этом во вторник заявил МИД Республики Корея в сообщении для прессы.

Что известно об инциденте с самолетами РФ и Южной Кореи над Японским морем

"Согласно международному праву, Токто исторически и географически являются нашей исконной территорией, поэтому мы не можем принять высказывания японской стороны", - цитирует Yonhap сообщение внешнеполитического ведомства.

Ранее правительство Японии выразило протест Сеулу из-за полетов южнокорейской авиации над спорными островами, назвав такие действия "неприемлемыми".

Острова Такэсима (Токто) являются предметом спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот крошечный архипелаг всегда входил в состав корейского государства.

Ранее во вторник Комитет начальников штабов ВС Республики Корея выступил с утверждением, что истребители южнокорейских ВВС F-15 и F-16 были подняты на перехват трех военных самолетов РФ и двух самолетов китайских ВВС, которые нарушили воздушное пространство Южной Кореи. Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима). Как сообщили в Министерстве обороны РФ, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили во вторник плановый полет над нейтральными водами Японского моря, не нарушив при этом границы других государств.