Борис Джонсон стал лидером Консервативной партии. Он займет пост премьера Великобритании

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Британский евроскептик Борис Джонсон одержал победу на выборах лидера правящей в Соединенном Королевстве Консервативной партии.

На эту тему

Об этом стало известно во вторник после оглашения итогов голосования избирательной гонки за пост лидера тори.

За его кандидатуру проголосовали 92153 рядовых члена Консервативной партии, а за его оппонента Джереми Ханта - 46656.

Таким образом, Джонсон на правах лидера консерваторов в среду сменит Терезу Мэй в должности премьер-министра, а в четверг проведет первое заседание нового правительства.