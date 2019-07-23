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ЕС призвал к сдержанности будущую коалицию, планирующую патрулировать Ормузский пролив

БРЮССЕЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) находится в тесном контакте со странами, которые намерены патрулировать Ормузский пролив для обеспечения свободы навигации, однако призывает все стороны к сдержанности. Об этом заявила во вторник представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе.

"Следим за развитием ситуации и находимся в тесном контакте со всеми странами, которые работают над достижением безопасности морских путей в Ормузском проливе. Мы повторяем свой призыв к максимальной сдержанности", - заявила она.

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