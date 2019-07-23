ЕСПЧ оштрафовал Россию на €3,6 тыс. по жалобе правозащитника Каляпина

ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес во вторник решение по делу "Каляпин против России", обязав РФ выплатить истцу €3,6 тыс. Об этом говорится в решении суда, поступившем в парижское представительство ТАСС.

Игорь Каляпин возглавляет Комитет против пыток - региональную неправительственную организацию, базирующуюся в Нижнем Новгороде. В своем иске в ЕСПЧ он жаловался на необоснованное задержание полицией в ходе акции протеста "Марш несогласных", которая состоялась 24 марта 2007 года в Нижнем Новгороде. По его словам, он находился на месте несанкционированной акции не в качестве ее участника, а для мониторинга ситуации, как представитель правозащитной НПО. Он производил телесъемку происходящего и был задержан полицией, после чего находился под стражей в течение нескольких часов.

Истец утверждал, что таким образом были нарушены в отношении него целый ряд положений Европейской конвенции по правам человека. ЕСПЧ, рассмотрев данное дело, усмотрел нарушение статьи 5 конвенции в пунктах 1 и 5 (касаются права на свободу и личную неприкосновенность и права на справедливую компенсацию). Суд в этой связи обязал Россию выплатить истцу €1 тыс. в качестве компенсации морального ущерба и €2,6 тыс. в качестве возмещения судебных издержек.