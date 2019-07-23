НАТО и Черногория подписали декларацию о завершении интеграции в альянс

БЕЛГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Андре Ланата и начальник Генерального штаба Черногории Драгутин Дакич подписали декларацию о завершении процесса интеграции балканской страны в НАТО. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны Черногории в Twitter.

"Генералы Ланата и Дакич подписали совместную декларацию о завершении интеграции Черногории в Североатлантический альянс", - говорится в сообщении.

Церемония подписания состоялась в Подгорице, на ней присутствовали члены натовской делегации, премьер Черногории Душко Маркович и министр обороны страны Предраг Бошкович.

Начальник генштаба Дакич заявил, что Черногория "значительно модернизировала оборонный сектор" и "выполнила все обязательства и цели, которые были поставлены". По его словам, продолжается реформа армии, ее перевооружение и модернизация "в рамках вклада в коллективную безопасность".

Черногория официально стала 29-м членом НАТО 5 июня 2017 года. Скупщина (парламент) республики 28 апреля проголосовала за вступление страны в Североатлантический альянс. Поскольку оппозиция бойкотировала заседание, все 46 присутствовавших высказались в поддержку вступления в НАТО. Референдум по этому вопросу в стране не проводился.