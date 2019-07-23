Мэй пообещала поддержку Джонсону на посту премьера

ТАСС, 23 июля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Бориса Джонсона с победой на выборах нового лидера Консервативной партии и пообещала оказывать ему поддержку на посту премьера.

"Мои поздравления Борису Джонсону с победой на выборах лидера Консервативной партии, - написала она во вторник в Twitter. - Теперь нам нужно работать вместе, чтобы осуществить Brexit, который будет работать для всей Великобритании, и удержать [лидера лейбористов] Джереми Корбина от [работы в] правительстве. Вы можете рассчитывать на мою полную поддержку со скамьи рядовых членов парламента".

Ранее британский евроскептик Борис Джонсон одержал победу на выборах главы правящей в Соединенном Королевстве Консервативной партии. На правах лидера консерваторов в среду он сменит Терезу Мэй в должности премьер-министра.