В ЕК назвали Джонсона "игроком" из-за позиции по Brexit

"Он игрок. Brexit без сделки - это трагедия, для европейцев и британцев", - заявил Тиммерманс. В то же время он подчеркнул, что ЕК "готова работать даже с таким колоритным" премьер-министром Великобритании.

БРЮССЕЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс назвал будущего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "игроком" из-за его готовности поддержать выход Великобритании из ЕС (Brexit) без сделки. Об этом Тиммерманс заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя заявление Джонсона, что вероятность жесткого Brexit - "миллион к одному".

В свою очередь, представитель Еврокомиссии Наташа Берто заявила, что председатель ЕК "Жан-Клод Юнкер поздравил Бориса Джонсона с избранием на этот пост и объявил о своем намерении работать с ним в максимально позитивном ключе". Свою готовность работать с Джонсоном уже подтвердил и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, который написал в Twitter, что будет продолжать добиваться "организованного выхода Великобритании из ЕС".

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран во вторник лидером Консервативной партии. После официальной аудиенции у королевы будет объявлено о его назначении на пост премьер-министра страны. Он сменит Терезу Мэй, чье руководство привело Соединенное Королевство к продолжительному и тяжелому политическому кризису вокруг проблемы выхода из ЕС (Brexit).

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого Тереза Мэй достигла на переговорах с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, а затем на 31 октября 2018 года.