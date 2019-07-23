Киев обещает представить в Минске 31 июля предложения по ремонту моста в Станице Луганской

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Украинская сторона намерена представить 31 июля на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Об этом сообщила во вторник Дарья Олифер - пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.

"Профильным учреждениям и ведомствам даны поручения подготовить комплекс конкретных предложений, чтобы украинская сторона проинформировала о них во время заседания контактной группы в Минске 31 июля. Также будет предложено, чтобы на время проведения ремонтных работ было открыто в пункте пропуска "Золотое", - сообщила она в Facebook по итогам совещания по этому вопросу с участием заместителя премьер-министр Геннадия Зубко, руководителя украинской делегации в контактной группе Леонида Кучмы и представителей центральных и местных органов исполнительной власти.

Выступая перед присутствующими, отметила Олифер, Кучма потребовал как можно быстрее отремонтировать мост. "Ежедневно этот мост пересекают более 10 тыс. человек, я собственными глазами видел, в каких ужасных условиях они это делают. Эту проблему надо решить как можно быстрее - это поручение президента Украины Владимира Зеленского", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель республики на минских переговорах Владислав Дейнего сообщал, что гуманитарная подгруппа до 31 июля планирует отработать проекты ремонта моста у Станицы Луганской, который Киев согласился использовать только в гражданских целях. Служба пограничной охраны МГБ ЛНР в свою очередь сообщила о готовности на период восстановления пролета развернуть пункт пропуска у населенного пункта Счастье.

Пункт пропуска в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения сторон проходит по реке Северский Донец, на сегодняшний день является единственным официально работающим. Пешее передвижение по мосту через реку, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам, движение транспорта невозможно. Договоренность о восстановлении моста была достигнута представителями ЛНР и Киева на встрече гуманитарной подгруппы контактной группы 17 июля.