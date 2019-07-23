Джереми Хант считает, что Джонсон будет отличным премьером Великобритании

ТАСС, 23 июля. Избранный глава Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон станет отличным премьер-министром в непростое для Великобритании время. Такое мнение выразил во вторник его главный соперник в борьбе за пост лидера тори, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

"Борис Джонсон, мои поздравления с хорошо проведенной предвыборной кампанией. Вы будете отличным премьер-министром для нашей страны в этот переломный момент!" - написал Хант во вторник в Twitter.

Британский евроскептик Борис Джонсон во вторник одержал уверенную победу на выборах нового лидера правящей в Соединенном Королевстве Консервативной партии - его поддержали 92 153 рядовых члена, в то время как за Ханта отдали голоса 46 656 человек.

Таким образом, Джонсон уже на правах лидера тори в среду сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра, а в четверг проведет первое заседание нового правительства.