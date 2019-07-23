СМИ: Зеленский рассматривает Рябошапку на должность генпрокурора Украины

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатура замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генерального прокурора.

"Это один из вариантов, он один из претендентов. Я с самого начала говорил, что Рябошапка - крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - приводит слова президента украинское издание "Лига.Новости".

Ранее во вторник кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду Денис Монастырский заявил, что кандидатура нового генпрокурора еще не согласована.

Зеленский ранее заявил, что после формирования новой Рады будет назначен и новый глава Генпрокуратуры. Президент неоднократно вносил в парламент представление на увольнение действующего главы надзорного ведомства Юрия Луценко. Со своей стороны тот заявлял, что не покинет должность до формирования нового парламента.

Юрий Луценко по образованию инженер электронной техники, окончил Львовский политехнический институт. 27 февраля 2012 года за хищения приговорен судом к четырем годам лишения свободы. Активный участник "евромайдана". Назначен генеральным прокурором Украины 12 мая 2016 года. Перед этим в тот же день, ради данного назначения, Верховная рада внесла изменения в законодательство, позволяющие назначать на эту должность лиц без юридического образования и опыта работы.