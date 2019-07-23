СМИ: Саудовская Аравия осудила снос Израилем домов в Палестине

ТАСС, 23 июля. Правительство Саудовской Аравии осудило действия Израиля по сносу жилых домов на территории Палестины. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya.

"Мы осуждаем действия оккупационных израильских властей по уничтожению десятков палестинских домов к востоку от Иерусалима, - говорится в заявлении правительства, - Мы призываем международное сообщество остановить израильскую агрессию и принудительное выселение палестинцев из Иерусалима".

Ранее 22 июля Армия обороны Израиля начала сносить постройки в палестинской деревне Сур-Бахир близ Иерусалима, расположенные в непосредственной близости от забора безопасности, отделяющего Западный берег реки Иордан.

Израиль начал строить стену безопасности в 2005 году. Ее основной задачей декларировано предотвращение проникновения палестинских террористов на территорию еврейского государства. Палестинцы же считают, что израильтяне построили заграждение, которое во многих местах проходит существенно восточнее "зеленой линии", для того, чтобы самостоятельно и без переговоров предопределить границы.