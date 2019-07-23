СМИ: под флагом партии Зеленского в новую Раду прошло много "темных лошадок"

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Результаты состоявшихся 21 июля на Украине парламентских выборов в одномандатных округах, где в 129 из 199 победили представители президентской партии "Слуга народа", оказались сюрпризом для всех, включая команду самого Владимира Зеленского. Об этом во вторник пишет украинское издание "Страна.ua".

По мнению издания, это стало результатом протестного голосования, когда избиратели отказались поддержать еще один раз политиков из надоевшей старой обоймы и в итоге проголосовали, по сути, за "темных лошадок".

Анализируя ситуацию на примере Одесской области, издание отмечает, что там традиционно на протяжении многих лет побеждали представители одних и тех же сил, а зачастую одни и те же люди.

Даже за несколько дней до выборов соцопросы не обещали столь ошеломляющего успеха "слугам народа", зато они показывали высокую (до 50%) долю неопределившихся избирателей. "Обычно считается, что эта категория граждан просто проигнорирует выборы, - отмечается в публикации. - Однако в этот раз вышло иначе: неопределившиеся пришли на участки и проголосовали не столько "за", сколько "против" - против уже успевших изрядно надоесть за последние годы деятелей. Даже если альтернативой им выступали персонажи с, по крайней мере, спорной биографией".

"Похоже, что аналогичные процессы наблюдались и по всей стране в целом, что и обеспечило впечатляющий результат "Слуги народа" на досрочных выборах в Верховную Раду", - подчеркивает автор.

В этой ситуации, когда, судя по данным подсчета свыше 90% голосов, "Слуга народа" получает в Раде надежное большинство, не нуждаясь в объединении с другими политическими силами, главный интерес, как отмечает "Страна.ua", "представляет вопрос, как поведут себя в парламенте нового созыва "темные лошадки", пришедшие в Раду под флагом Зеленского".