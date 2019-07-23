СМИ: Виталию Кличко вручена повестка на допрос в Госбюро расследований Украины

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 26 июля допросит мэра Киева Виталия Кличко по одному из дел по земельным махинациям. Об этом во вторник сообщило издание "Страна.ua".

"Мэру Киева Виталию Кличко вручили повестку на допрос в Государственное бюро расследований, - говорится в сообщении. - Повестка вручена по одному из дел по земельным махинациям, которые были возбуждены по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера юриста Андрея Портнова [первый замглавы администрации президента Виктора Януковича]". Отмечается, что допрос должен состояться в пятницу, 26 июля.

Госбюро расследований 17 июля начало расследование по заявлению Париновой о возможных земельных махинациях, совершенных Кличко. В частности, речь идет о сделке с компанией, которая получила 0,14 гектара земли на проспекте Победы в Киеве для строительства и эксплуатации жилого дома. Кроме того, 18 июля было начато досудебное расследование по второму поданному Париновой заявлению о земельных махинациях мэра Киева.