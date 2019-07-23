Снайпер ВСУ обстрелял специалиста, монтировавшего камеры для фиксации нарушений перемирия

ДОНЕЦК, 23 июля. /ТАСС/. Украинский снайпер открыл стрельбу по специалисту, который устанавливал камеры наблюдения для фиксации нарушений режима прекращения огня в районе поселка Гольмовский. Об этом во вторник заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"Огонь велся по специалисту связи, устанавливавшему камеру наблюдения для контроля за обстановкой вблизи линии соприкосновения и фиксации нарушений прекращения огня", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинская армия обстреляла из минометов Докучаевск, выпустив три мины калибра 82 мм.