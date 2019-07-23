Глава юркомитета Конгресса считает, что Мюллер не обязан выполнять требования Минюста

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции США не вправе выдвигать какие-либо требования к экс-спецпрокурору Роберту Мюллеру относительно его выступления на слушаниях в спецкомитете по разведке и в юридическом комитете нижней палаты Конгресса. С таким мнением выступил во вторник в эфире телекомпании CNN председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк).

"Мне кажется невероятно высокомерным со стороны Минюста пытаться инструктировать его [Мюллера] относительно того, что он должен говорить, это одна из продолжающихся попыток администрации утаить информацию от американцев", - указал Надлер. Ему был задан вопрос о том, обязан ли Мюллер исполнять требования, выдвинутые ему Министерством юстиции. "Нет, он не должен подчиняться им, он на них не работает", - подчеркнул Надлер.

В понедельник Министерство юстиции США попросило Мюллера во время его предстоящего выступления в американском Конгрессе на этой неделе "не выходить за рамки" доклада, опубликованного по итогам проведенного им расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США 2016 года. "Любые показания должны быть в рамках вашего обнародованного доклада, потому что вопросы, [входившие] в рамки вашего расследования, охватываются привилегиями исполнительной власти", - говорится в адресованном Мюллеру письме помощника заместителя генпрокурора Брэдли Вайншаймера.

24 июля Мюллер, как ожидается, выступит на слушаниях в спецкомитете по разведке и в юридическом комитете нижней палаты Конгресса.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно называл проходившее расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой и ее влиянии на результаты выборов. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.