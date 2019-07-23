Reuters: Иран заверил Ирак в свободе судоходства в Ормузском проливе

ТАСС, 23 июля. Президент Ирана Хасан Роухани заверил находящуюся в Тегеране с официальным визитом делегацию Ирака в том, что морское судоходство в Ормузском проливе не будет ограничено. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства нефти Ирака.

"Президент Ирана Хасан Роухани заверил иракскую делегацию... по поводу гарантии свободы судоходства в [Персидском] заливе и Ормузском проливе и уважении международного права, которое это обеспечивает", - привело агентство выдержку из заявления.

Иракская делегация во главе с премьер-министром страны Аделем Абдель Махди прибыла в Иран в понедельник.

18 июля в интервью телеканалу Bloomberg министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна может перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти, однако не хочет этого делать. Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) пригрозил перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны в случае продолжения санкционного давления со стороны США.

Ормузский пролив, через который транспортируется почти одна пятая всей потребляемой в мире нефти, соединяет Персидский и Оманский заливы. По этому пути доставляется большая часть нефти, экспортируемой из Саудовской Аравии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Ирака, а также почти весь сжиженный природный газ, производимый Катаром - крупнейшим в мире экспортером этого вида топлива.